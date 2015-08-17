خالد صلاح يطالب بحل أزمة المواطنين داخل مقار السجل المدنى

تحدث الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، عن أزمة المواطنين مع بعض مقار السجل المدنى، وتعامل الموظفين معهم بطريقة غير آدمية فى كثير من المناطق.

وأشار خالد صلاح عبر بنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، إلى أن كثيرا من المواطنين يعيشون حالة من العذاب والغضب، بسبب ما يحدث داخل بعض مقار السجل المدنى، لإصدار بطاقات التموين، وهناك الكثير من الفيديوهات على الـ"يوتيوب" تؤكد صرخات المواطنين داخل هذه المصلحة.

وعرض رئيس تحرير "اليوم السابع" بعض مقاطع الفيديو المنشورة مؤخرًا على موقع "يوتيوب"، يوضح صراخ مواطنات فى سجل مدنى السادس من أكتوبر، متسائلاً: "هل هذا معقول؟ وأين الناس الذين ينظمون هذا فى السجل المدنى؟ وأين المسئولين من هذا المشهد؟".

فيما عرض الكثير من المواطنين شكواهم الخاصة بالتعامل غير اللائق داخل مقار السجل المدنى، على الهواء عبر مداخلات هاتفية للبرنامج، إذ وصف "محمد" من محافظة الشرقية السجل المدنى بـ"سوق الخضار" من شدة الزحام داخله، وتدافع المواطنين لإنهاء الأوراق الخاصة بهم.

وقالت مواطنة أخرى تدعى "ليلى" من محافظة الإسكندرية، إنه تم توجيه الإهانات والسباب لها داخل السجل المدنى أثناء إنهاء بعض أوراق خاصة ببطاقتها الشخصية، واتهم مواطن آخر السجل المدنى بمنطقة إمبابة بأن هناك إجراءات تعطيل روتينية، بالرغم من استطاعة الموظفين الإنجاز.

وطالب رئيس تحرير "اليوم السابع" المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، ووزير العدل، واللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، وكل مسئول عن السجل المدنى، بحل المشكلات التى تواجه المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، لأن مشاكل المواطنين انتشرت بكثافة على مواقع التواصل الاجتماعى فى الفترة الأخيرة، مضيفًا: "ما ينفعش نبوظ كل الحاجات الحلوة اللى عاملينها على شوية إجراءات إدارية".

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