محافظ الشرقية: إنشاء مصنعين لتدوير القمامة باستثمار كويتى مليار دولار

أعلن محافظ الشرقية، الدكتور رضا عبد السلام، توقيع مذكرة تفاهم لإنشاء مصنعين لتدوير النفايات والقمامة، باستثمار كويتى قدره مليار دولار، للقضاء نهائيا على مشكلة تراكم المخلفات بكافة أرجاء المحافظة.

جاء ذلك خلال قيادة المحافظ حملة موسعة لرفع أكوام المخلفات من مقلب القمامة على مساحة فدان بمدخل مدينة منيا القمح ونقله إلى صحراء بلبيس بمشاركة الحملات الميكانيكية ومعدات النظافة بكافة المراكز.

وقال محافظ الشرقية: "بمجرد الانتهاء من رفع القمامة والمخلفات، سيتم تحويل المنطقة إلى منتزه عام مفتوح أمام المواطنين، بجانب إقامة سوق حضارى للباعة الجائلين، لإخلاء شوارع المدينة منهم، وتحقيق السيولة المرورية المطلوبة".

وطالب المحافظ، الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى بالمشاركة فى حملات النظافة، ورفع تلال القمامة، حفاظًا على الوجه الحضارى للمحافظة، داعيًا المواطنين إلى الالتزام بالمواعيد المحددة لإلقاء المخلفات فى الأماكن المحددة لها، حتى يسهل جمعها ونقلها.

وكان محافظ الشرقية قد قرر توجيه كافة المعدات والسيارات التابعة للحملات الميكانيكية بمختلف المراكز، إلى منطقة الفدان بمنيا القمح، لرفع القمامة حتى يتم إنجاز العمل فى أقل وقت ممكن.