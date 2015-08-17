الجيش الأمريكى: التحالف نفذ 18 غارة جوية فى سوريا والعراق

قال بيان لقوة المهام المشتركة اليوم الاثنين أن التحالف الذى تقوده الولايات المتحدة نفذ 13 غارة جوية ضد تنظيم داعش فى العراق اليوم الأحد وإنه استهدف التنظيم المتشدد فى سوريا بخمس غارات أخرى.

وقال البيان أن غارتين نفذتا قرب بيجى فى العراق دمرتا تسع مركبات تابعة لداعش وسبعة مبان وثلاثة من أجهزة التفجير.

وقال الجنرال كيفن كيليا قائد الأركان بقوة المهام المشتركة فى البيان أن سلسلة الغارات التى شنت فى الفترة الأخيرة وتقدم قوات الأمن العراقية فى منطقة مصفاة بيجى النفطية قد "سبب نتائج مدمرة" لداعش ومنع تحركات التنظيم وكبده "خسائر مهمة فى الأفراد."

وحسب البيان فإن القوات قصفت فى سوريا مواقع لتنظيم داعش قرب الحسكة وحلب وكوبانى.

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