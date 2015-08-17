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الرئيس اليمنى يلتقى السفير الأمريكى فى الرياض

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الرئيس اليمنى يلتقى السفير الأمريكى فى الرياض الرئيس اليمنى يلتقى السفير الأمريكى فى الرياض
التقى الرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى، اليوم الاثنين، بمقر إقامته المؤقت بالرياض ماثيو تولر السفير الأمريكى لدى اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الحكومية أنه تم خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع والمستجدات على الساحة اليمنية فى ضوء الانتصارات التى حققتها قوات الجيش الوطنى والمقاومة الشعبية على مليشيات الحوثيين وصالح الانقلابية.

وقال السفير الأمريكى أن بلاده تقف إلى جانب أمن واستقرار ووحدة اليمن وشرعتيه الدستورية ممثلة بالرئيس، كما أكد أهمية تطبيق قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2216.

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