موجيرينى: تنظيم داعش يشكل تهديدًا لجميع الليبيين

أكدت الممثلة العليا للسياسة الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى، فيديريكا موجيرينى، أن الأعمال الإرهابية التى ترتكبها المجموعات التابعة لتنظيم «داعش» فى مدينة سرت «بما فيها القصف العشوائى وإعدام السجناء» تشير إلى أن المتطرفين يوظفون الفراغ الأمنى فى البلاد للتوسع ولاستهداف المواطنين الليبيين.

وقالت موجيرينى، فى بيان نشر مساء اليوم الاثنين "إن تنظيم داعش يشكل تهديدًا لجميع الليبيين، ولذلك، فإننا ندعو جميع الأطراف السياسية والعسكرية الليبية لإثبات ما يلزم من روح المسؤولية من أجل وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق سياسى وتشكيل حكومة الوفاق الوطنى، وهو ما سيسمح للشعب الليبى بمواجهة هذا التهديد المتنامى بطريقة موحدة، وتحقيق السلام والأمن فى البلاد".

وأضافت أن الاتحاد الأوروبى مستعد لدعم حكومة الوفاق الوطنى بمجرد إرسائها، حتى يتمكن الشعب الليبى من أن تستفيد بسرعة من هذه الخطوة نحو السلام والاستقرار.

ويأتى الموقف الأوروبى عشية اجتماعات الجامعة العربية فى القاهرة ووجود خشية من تقديم الأطراف العربية لدعم ملموس لليبيا؛ مما سيعيق خطة الاتحاد الأوروبى بفرض التسوية التى يسعى المبعوث الأممى برناردينو ليون لتمريرها حاليًا.

ويحرص الاتحاد الأوروبى على جر مختلف الأطراف إلى الامتناع عن تسليح الجيش تحت أى مبرر وبما فى ذلك محاربة تنظيم «داعش».

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