مقتل أربعة جنود تونسيين فى انقلاب شاحنة عسكرية

أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين عن وفاة أربعة عسكريين وإصابة آخر إثر انقلاب شاحنة عسكرية جنوب تونس بتطاوين.

وأوضح المتحدث بلحسن الوسلاتى أن الحادث وقع على الطريق بين منطقتى الذهيبة ورمادة جنوب تونس بولاية تطاوين قرب المنطقة العسكرية المغلقة وأسفر عن وفاة أربعة وإصابة جندى من بين عشرة جنود كانوا على متن الشاحنة.

ولم تتضح بعد أسباب انقلاب الشاحنة.

وكان أربعة جنود أصيبوا اليوم أيضا فى انفجار لغم أرضى على حدود المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة التابع لولاية سيدى بوزيد أثناء تفكيكه من قبل وحدات الهندسة العسكرية.

ويقوم الجيش التونسى بعلميات تمشيط مستمرة منذ عام 2012 لتعقب جماعات مسلحة فى الجبال والمرتفعات على الحدود الغربية مع الجزائر.

وسقط العشرات من العسكريين فى انفجار ألغام وهجمات مباغتة وكمائن نفذها مسلحون.

>