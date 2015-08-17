أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مقتل أربعة جنود تونسيين فى انقلاب شاحنة عسكرية

Google+ Print
مقتل أربعة جنود تونسيين فى انقلاب شاحنة عسكرية مقتل أربعة جنود تونسيين فى انقلاب شاحنة عسكرية
أعلن متحدث باسم وزارة الدفاع التونسية اليوم الاثنين عن وفاة أربعة عسكريين وإصابة آخر إثر انقلاب شاحنة عسكرية جنوب تونس بتطاوين.

وأوضح المتحدث بلحسن الوسلاتى أن الحادث وقع على الطريق بين منطقتى الذهيبة ورمادة جنوب تونس بولاية تطاوين قرب المنطقة العسكرية المغلقة وأسفر عن وفاة أربعة وإصابة جندى من بين عشرة جنود كانوا على متن الشاحنة.

ولم تتضح بعد أسباب انقلاب الشاحنة.

وكان أربعة جنود أصيبوا اليوم أيضا فى انفجار لغم أرضى على حدود المنطقة العسكرية المغلقة بجبل مغيلة التابع لولاية سيدى بوزيد أثناء تفكيكه من قبل وحدات الهندسة العسكرية.

ويقوم الجيش التونسى بعلميات تمشيط مستمرة منذ عام 2012 لتعقب جماعات مسلحة فى الجبال والمرتفعات على الحدود الغربية مع الجزائر.

وسقط العشرات من العسكريين فى انفجار ألغام وهجمات مباغتة وكمائن نفذها مسلحون.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365