تنظيم داعش فى ليبيا يقتحم مقار قضائية بسرت ويستبدلها بـ"محاكم شرعية"

اقتحم تنظيم داعش فى ليبيا، مقار قضائية فى مدينة سرت، معلنا استبدالها بـ"محاكم شرعية"، يأتى ذلك فيما أطلق التنظيم سراح أربعة من شباب قبيلة "المعدان" كان قد أسرهم أثناء الاشتباكات التى دارت قبل أيام بين شباب الأحياء ومجموعة من السلفيين من جهة وعناصر تابعة للتنظيم من جهة أخرى فى (الحى 3).

وأوضح مصدر فى النيابة العامة بسرت، لبوابة "بوابة الوسط" الإخبارية الليبية، أن التنظيم اقتحم مقار المحاكم والنيابات العامة بالإضافة إلى مقر مديرية الأمن الوطنى.

كما سيطر التنظيم الإرهابى اليوم على مقر محكمة سرت الابتدائية، التى كانت تتولى النظر فى مشاكل الزواج والطلاق والشؤون الاجتماعية والفريضة الشرعية، ولم يبق إلا محاكم ونيابات مناطق بن جواد، وأبونجيم وأبوقرين فقط خارج سيطرة التنظيم.

وقد سيطر التنظيم، منذ فترة، على مقر مجمع المحاكم القضائية، الذى يضم محكمتى الاستئناف والابتدائية والنيابة العامة والادعاء، ليتوقف عمل القضاء فى سرت منذ شهر يوليو عام 2013.

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