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"التعليم العالى": 22 ألف طالب من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن

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"التعليم العالى": 22 ألف طالب من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن "التعليم العالى": 22 ألف طالب من الدبلومات الفنية سجلوا رغباتهم حتى الآن
أعلن سيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف على التنسيق، أن عدد طلاب الدبلومات الفنية الذين تقدموا لتسجيل رغباتهم على موقع التنسيق فى أول يوم لتنسيق رغبات طلاب الدبلومات، بلغ حتى الآن حوالى 22 ألف طالب وذلك لطلاب الشريحة الأولى الحاصلين على مجموع أعلى من 75%.

وأضاف عطا، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن مكتب التنسيق ملتزم بما أقره المجلس الأعلى للجامعات فيما يخص قبول طلاب الدبلومات الفنية بواقع 10% من عدد الطلاب المتقدمين للتنسيق، مؤكدا أن عملية تسجيل رغبات هؤلاء الطلاب تسير بشكل منتظم وبدون أى معوقات.

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