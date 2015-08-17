خالد صلاح عن قرار "الأوقاف" بتركيب كاميرات للمساجد: لماذا العقلية الأمنية؟

علق الكاتب الصحفى خالد صلاح، رئيس تحرير "اليوم السابع"، على قرار وزارة الأوقاف بتركيب كاميرات داخل المساجد، قائلاً: "منذ 30 يونيو إلى الآن داخلين فى معركة نصفها أو أكثر بعقلية رقابية أمنية أكثر منها بعقلية مبادرة".

وأوضح خالد صلاح عبر برنامجه "آخر النهار" على فضائية "النهار"، أنه فيما يتعلق بموضوع الخطابة والسيطرة عليها داخل المساجد ومراقبتها بها شىء غامض "يطرح سؤالاً لماذا تفعل ذلك؟، ولماذا تريد أن تُسيّر هذا المنطق بالعقل الأمنى؟"، مطالبا بضرورة توضيح سبب تركيب كاميرات داخل المساجد، وما هو علاقتها بمراقبة الخطاب الدينى؟ مضيفا "هذا ليس الحل".

وأضاف رئيس تحرير "اليوم السابع": "حتى الآن لم ننتج خطابًا دينيًا جديدًا رغم التصريحات التى تخرج، والخاصة بإنتاجه من قِبَل الأزهر وغيره، ولم ننتج خطباء لهم كاريزما يستطيعون أن يجذبوا الناس إلى الخطاب القويم، زمان كان ربنا خلق لنا الشعراوى، وكان حاجة عظيمة ومن أروع وأنبل وأعظم والأكثر اقتدارًا ربما فى التاريخ المعاصر".

وأشار خالد صلاح إلى مخاوفه بالإصابة بحالة كسل عن ابتكار أفكار جديدة تعالج الأزمة فى جوهرها، واللجوء فقط إلى حماية الأنفس بالإجراءات الأمنية، موضّحًا "لأنه لا يجوز أن نفكر بالعقل الأمنى دائمًا ويجب التفكير فى التخصص داخل الشأن الدينى، الموضوع كبير ولكن يُعالج بطريقة بائسة".