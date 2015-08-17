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وزير الزراعة يقوم بجولة اليوم بمركز الفرافرة بالوادى الجديد‎

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وزير الزراعة يقوم بجولة اليوم بمركز الفرافرة بالوادى الجديد‎ وزير الزراعة يقوم بجولة اليوم بمركز الفرافرة بالوادى الجديد‎

وزير الزراعة

قام  الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بجوله اليوم  بمركز الفرافرة بالوادي الجديد ومنطقة سهل بركة بالفرافرة التي تضم 10 آلاف فدان وذلك ضمن المبادرة  التي أعلنها الرئيس عبدالفتاح والتى  تقدر بربع مليون فدان، تضاف إلى مشروع المليون فدان.

وقال اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، خلال مرافقته لوزير الزراعة بالفرافرة أن منطقة سهل بركة تضم 3 مناطق للاستصلاح الزراعى تقع المنطقه الأولى على مساحة 10 آلاف فدان وتم الانتهاء من حفر عدد 40 بئرًا بها وتم تنفيذ جميع أعمال البنية الأساسية لنظام الرى الحديث وجاهزة للتسليم وسوف يستفيد منها نحو 2000 شاب.

وأضاف أن المنطقة الثانية تقع شمال سهل بركة على مساحة 21 ألف فدان تم تنفيذ حفر 40 بئر مياه بها وجارٍ تنفيذ 60 بئرًا أخرى، أما المنطقة الثالثة تقع شرق سهل بركة بمسافة 30 كم بمساحة 5 آلاف فدان وجارٍ تنفيذ الطريق المؤدي لــ20 بئرًا بها.

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