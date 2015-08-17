رئيس البرلمان العربي يشيد بإنجازات رجال الأمن الكويتي

أشاد أحمد بن محمد الجروان رئيس البرلمان العربي بالجهود التي يبذلها رجال الداخلية والأمن بدولة الكويت الشقيقة بقيادة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد خالد الحمد الصباح وسهرهم على أمن واستقرار الكويت.

وأثنى الجروان في تصريح له اليوم بتمكن الأجهزة الأمنية في الكويت بالقبض على ثلاثة متهمين من خلية ارهابية بحوزتها ترسانة ضخمة من الأسلحة والمتفجرات والذخيرة كانت تعمل على الإضرار بأمن الكويت مثمنا أداء وزارة الداخلية ويقظة رجالها الاشاوس، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ الكويت وأمنها وشعبها وقيادتها الحكيمة وسائر بلاد الامة العربية.

وأكد الجروان أن الجماعات الإرهابية ومخططاتها الهدامة باتت مكشوفة للعيان وأصبح شباب الأمة يعون جيدا بعدها كل البعد عن دينهم الإسلامي الحنيف وتعليماته السمحة.

وهو ما يتضح من خلال إفلاس هذه الجماعات الإرهابية والمتطرفة وتخبطها، مؤكدًا أنه حان الوقت للإنقضاض على هذا الفكر الإرهابي المدسوس والقضاء عليه في شتى المجالات وبمختلف السبل.