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جامعة جنوب الوادي تنظم غدًا المؤتمر الثالث للمرأة والطفولة العربية بمشاركة وزيرة السكان

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جامعة جنوب الوادي تنظم غدًا المؤتمر الثالث للمرأة والطفولة العربية بمشاركة وزيرة السكان جامعة جنوب الوادي تنظم غدًا المؤتمر الثالث للمرأة والطفولة العربية بمشاركة وزيرة السكان

جامعة جنوب الوادي

تنظم غدًا الثلاثاء جامعة جنوب الوادى المؤتمر العلمي الثالث للمرأة والطفولة العربية وذلك خلال الفترة من 18 / 20 أغسطس الجارى.

وأكد الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة، إن الجلسة الافتتاحية سوف يحضرها الدكتورة هالة محمد يوسف وزير الدولة للسكان ، والدكتور أيمن محمد عبد المنعم محافظ سوهاج ، و الدكتورمنصور كبيش رئيس جامعة أسوان وذلك بمركز إعلام الغردقة.

وأضاف أن المشاركين في المؤتمر 75 باحثًا ومشاركًا من المتخصصين في مجال المرأة والطفولة بعددٍ من الدول العربية من بينها الجزائر والسعودية وفلسطين والسودان وليبيا و المغرب بالإضافة إلى الباحثين المصريين.

وأوضح بأن جلسات الحوار تدور حول ثلاثة محاور رئيسية، إذ يناقش المحور الأول “قضايا المرأة والطفل في الواقع الحالي ويتناول المحور الثاني دور المرأة في التنمية والاقتصاد والسياسة والإعلام، فيما يتطرق المحور الثالث إلى دور المرأة في السلوك الإنساني للأسرة.

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