مقتل حفيدة “مورجان فريمان” طعنًا بسكين

أعلن الممثل الأمريكي مورجان فريمان، الأحد، وفاة أدينا هاينز (33 عامًا) حفيدة زوجته الأولى التي قالت شرطة مدينة نيويورك إنها عثرت عليها مقتولة بسكين أمام مسكنها.

وقال جورج تسوروفاكاش المتحدث باسم الشرطة إن الشرطة ردت على استغاثة قبل الساعة الثالثة صباحا بقليل، الأحد، وعثرت على سيدة تبين فيما بعد أنها هاينز مستلقية في شارع بمنطقة هارليم في نيويورك، وفقًا لما نُشر بموقع سكاي نيوز.

وقال المتحدث إن هاينز تلقت عدة طعنات في الجذع، ونقلت إلى مستشفى حيث أعلن وفاتها.

وأضاف تسوروفاكاش أن الشرطة احتجزت رجلا يبلغ من العمر 30 عاما وأنه نقل هو الآخر إلى مستشفى موضحا أنه لم يكشف عن اسمه وحالته وأي علاقة له بالضحية وأن الجريمة لا تزال قيد التحقيق.

وكانت هاينز ممثلة وكاتبة ومدرسة للتمثيل في نيويورك وفقا لموقعها على الإنترنت.

وقال فريمان في صفحته على فيسبوك “أود أن أعبر عن امتناني بمشاعر الحب الفياضة والدعم الذي تلقته عائلتي فيما يخص الرحيل المأساوي غير المبرر لحفيدتي أدينا هاينز.”

وتابع قائلا “أشكركم من عميق قلبي.”