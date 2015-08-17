فساتين ناعمه وعصرية للمصمم السعودي عزيز حميد

كان دخول المصمم السعودي الشاب عزيز حميد لعالم تصميم الأزياء مجرد صدفة ، ولكنها كانت صدفة خير من ألف ميعاد فقد إكتسب مجال الموضة والأزياء موهبة واعدة ، حيث شارك المصمم في عروض Fashion Forward لربيع وصيف 2014 و بهر الحضور بمجموعة عصرية رائعة طغى عليها الستايل العصري البسيط .كان عزيز حميد مؤخراً أحد المشاركين في المرحلة النهائية من مسابقة Fashion Prize ، و يمكن أن نقول بأنه ممثل المملكة العربية السعودية في هذه المسابقة كونه المصمم السعودي الوحيد فيها . كان لنا لقاء سريع مع المصمم المبدع عزيز حميد، فتعرفي عليه معنا في السطور التالية

حدثنا عن بداياتك في عالم تصميم الأزياء ؟ وما هو سبب اتجاهك لهذاالمجال ؟

تعرفت على عالم تصميم الأزياء بالمصادفة، خلال دراستي للفن والتصميم الجرافيكس في أميركا لمرحلة البكالوريوس ضمن برنامج الملك عبداالله للإبتعاث. أعتقد أنها كانت حالة حب وهوس للوهلة الأولى. في تصميم الأزياء تأخذ القيمة الجمالية أبعاد حسية أعمق من اللوحة الفنية على الجدار، وهذا ما دفعني لإكمال الدراسة في مجال تصميم الأزياء. وجدت ايضا ان اهتماماتي في الفنون والأدب والفلسفة تجتمع وتتشكل بصورة تكاملية في صناعة الأزياء، الهدف هو العمل على إضافة قيمة جمالية ومعنوية تعكس الأسلوب الفريد للشخصية العصرية القوية والمستقلة.

ماهي الصعوبات التي واجهتك كمصمم سعودي للأزياء النسائية ؟

أعتقد أن مجال تصميم الأزياء حالة خاصة جدا في الخليج والسعودية تحديدا. الصعوبات متوقعة وضرورية الآن لتأسيس بنية تحتية داعمة للمشاريع من ناحية التصنيع والتوزيع وأيضا الإستثمار المالي بشكل أهم. يضل مجال تصميم الأزياء مجال حديث. أنا مؤمن أن الحراك الفني والتجاري لشابات وشباب الأعمال في السعودية له تأثير واضح ومهم على تطور وتقدم المجالات الإبداعية التجارية بصورة عامة وتصميم الازياء بصورة خاصة. أنا متفائل بالوقت.. الوقت والإستمرار في العمل.

ماهو اتجاه ماركة عزيز حميد حاليًا ، صف لنا السيدة التي ترتدي تصاميمك ؟

الأناقة وجماليات البساطة في التصميم بأسلوب عالمي يعكس الشخصية القوية والمستقلة. مع التركيز على براعة التنفيذ والحياكة كقيمة جوهرية للأزياء الراقية التي يتم إنتاجها تحت العلامة AZIZ HUMAID.

من أين تستمد إلهامك للتصميم ؟

المرأة العصرية هي مصدر الإلهام الأول. أعتقد أننا نعيش في وقت فريد الآن، حولنا نماذج ملهمة لشخصيات عربية ومحلية في الحضور والتواجد الملهم في كافة المجالات. هذه الروح للشخصية القوية هي مصدر الإلهام بالنسبة لي.

كونك في بداية مشوارك في عالم التصميم هل يوجد من تعتبره قدوة لك في هذا المجال ؟

بالتأكيد لكنني مؤمن بالتجربة الشخصية أولا. التصميم بشكل عام يتبع فكرة المصمم ورؤيته الخاصة في الأسلوب. وكوني في بداية المشوار أحب إختبار هذا الأسلوب أكثر.

حدثنا عن آخر مجموعاتك التي عرضت ضمن فعالية Fashion Forward في دبي؟

كانت مشاركتي لربيع وصيف 2014 ضمن فعالية Fashion Forward الإنطلاقة الأولى لي، قدمت من خلالها مجموعة بعنوان "الذهب الأسود" أردت بها الأحتفال بسمات المرأة المعاصرة القوية والمستقلة. المجموعة ترتكز على اللون الأبيض والأسود بخطوط حادة وأسلوب اختزالي في التصميم، البساطة بأسلوب مؤثر وقوي . المجموعة لاقت نجاحًا رائعًا ومنها تم ترشيحي في مسابقة Fashion Prize لهذا العام.

كيف تصف مشاركتك في مسابقة Fashion Prize هذا العام كونك المصمم السعودي الوحيد ضمن مجموعة مميزة من مصممي العالم العربي؟

تشكل هذه المبادرة من مجلس دبي للتصميم والأزياء و Style.com/arabia بالمشاركة مع Farfetch الأولى من نوعها في دعم وتمكين مصممي الأزياء في العالم العربي في مشوارهم الأبداعي والتجاري، من خلال الدعم المالي والإرشاد من قبل خبراء عالميين في مجال الموضة. أنا فخور جدا لتواجدي ضمن العشرة الأوائل في المسابقة وتمثيل المملكة في هذا المجال. أحب أن أعلن للقراء ومتابعي مجلة سيدتي عن التصويت المفتوح من خلال موقع style.com/arabia أو من خلال استخدام الهاشتاغ FashionPrize #AZIZHUMAID# على شبكات التواصل الاجتماعي.

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