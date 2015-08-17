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شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل Teen Choice

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شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل Teen Choice شاهدي معنا أجمل وأسوأ الإطلالات في حفل Teen Choice

الإثنين 17-08-2015 11:46

أقيم في الليلة الماضية حفل اختيار المراهقين Teen Choice بحضور العديد من النجمات الشابات اللواتي تألقن بأزياء أنيقة وتنسيقات جذابة، ولكن لم تكن جميع اختياراتهنّ موفقة؛ فقد ظهرت كذلك بعض التنسيقات التي يمكن أن نضعها في قائمة أسوأ الإطلالات في الحفل، فتابعي السطور التالية لنتعرف معاً إلى أجمل وأسوأ الإطلالات في هذا الحفل.
مالت النجمات في هذا الحفل إلى اختيار الإطلالات الشبابية البسيطة بألوان منعشة وصيفية، وبناءً على ذلك يمكن أن نقول بأنّ الممثلة الشابة سارة هايلاند Sarah Hyland نجحت في اختيار الإطلالة المناسبة حيث بدت أنيقة بشكل غير متكلف وهي ترتدي شورتًا أصفر مع توب قصير بنفس اللون، والممثلة ليا ميشيل Lea Michele بفستانها الأبيض وطبعاته الملونة، ولا يمكن أن ننسى إطلالة بيلا ثورن Bella Thorne بفستانها البرتقالي الذي سيكون أجمل لو كان أطول قليلًا، ولكن لقب الأجمل في هذا الحفل نعطيه للممثلة لوسي هال Lucy Hale التي تألقت بفستان كحلي رائع مع ماكياج مناسب .
وقد حظرت النجمة بريتني سبيرز Britney Spears حفل Teen Choice بفستان فضي براق من تصميم Davidson Zanine ، وعلى الرغم من أنّ الفستان جميل نوعًا ما إلا أنه أظهر أكثر مما يجب إظهاره على السجادة الحمراء، أما بالنسبة لأسوأ الإطلالات فكانت من ضمنها إطلالة شاي ميتشيل Shay Mitchell بالأبيض والأسود وويلو شيلدز
Willow Shields بلوك جلدي بألوان متعددة .
شاهدي معنا الأجمل والأسوأ في حفل Teen Choice لهذا العام وشاركينا برأيك .

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