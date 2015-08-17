تعرّفي على فساتين سهرة Resort 2016 من زهير مراد

في كل موسم يبهرنا المصمم اللبناني المعروف زهير مراد بأحدث تصاميمه وقد قدم مؤخرًا باقةً متنوعةً من الفساتين والبدل العصرية الأنيقة ضمن مجموعة Resort 2016

أبرز ما يلفت الناظر لهذه المجموعة هو تنوعها بين العديد من الستايلات والألوان، فقد قدم المصمم عددًا من البدل العصرية الفخمة، بالإضافة لفساتين الكوكتيل الناعمة وفساتين السهرات التي نتوق لرؤيتها تزين أجمل إطلالات السجادة الحمراء، كما نوّع بين الستايلات الجريئة التي تناسب السيدة المتجددة ذات الشخصية القوية إلى جانب فساتين السندريلا الناعمة بألوانها الوردية الأنيقة.

أعجبنا بالتصاميم البسيطة التي قدمها المصمم بالأبيض والأسود كالفساتين الطويلة التي تزينها فتحات جانبية للساق والجامبسوتز العصرية التي نتوقع أن تلقى رواجاً بين النجمات الأنيقات. كما لفتتنا الفساتين التي بدت وكأنها قوس قزح بألوان وردية مشرقة وأنيقة، أما الطبعات الموردة التي زينت العديد من الفساتين البيضاء والسوداء فقد كانت الأجمل والأنسب للأجواء الصيفية المشمسة في العطلات .

بالنسبة للتصاميم المفضلة لدينا فقد كانت وبلا منازع الفساتين الوردية المشغولة بفخامة وإتقان وبالتحديد الفستان البرتقالي الجميل الذي شغل باللون الوردي فجمع بين الفخامة بتصميمه واللوك العصري المتجدد بألوانه الأنيقة .

شاهدي معنا ماذا قدم المصمم اللبناني زهير مراد في أحدث مجموعاته لموسم Resort 2016 وشاركينا برأيك.