أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

مجموعة "شوبارد" الجديدة فاتنة تزهو بسحر وغموض الزهور

Google+ Print
مجموعة "شوبارد" الجديدة فاتنة تزهو بسحر وغموض الزهور مجموعة "شوبارد" الجديدة فاتنة تزهو بسحر وغموض الزهور

الإثنين 17-08-2015 14:39

استوحيت قطع مجموعة مجوهرات "شوبارد" Chopard من جمال الزهور وسحرها، وكرست لها خلاصة خبرات الدار الفنية، فكانت مصوغات بديعة تجلت في ستة خواتم بشكل زهرات يانعة تتفتح بتلاتها الناعمة عن أحجار أوبال مذهلة، بينما تزينت القطع الثلاث الأولى في المجموعة بأنفس الأحجار الكريمة على الإطلاق، وهو حجر الأوبال الأسود، وقد تم الكشف عنها ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس مطلع شهر يوليو.
وكيف يمكن للتميمة السحرية أن تشع بسحرها دون أن يلفها جو من الغموض، لذلك استخدم حجر الأوبال الذي ارتحل عبر الزمن دون أن يفقده ذلك شيئاً من قدرته على سحر أعين الناظرين إليه فيلهب مخيلتهم بغناه ووهجه المتأجج. واليوم يتألق حجر الأوبال ضمن مجموعة سحرية تتناغم تصاميمها مع ألقه وسحره. فتفتحت في حديقة شوبارد الغنّاء زهور الأوبال بكل جمال، وتألقت بمزيج يجمع التيتانيوم أو الزيركون مع أحجار السافير والتسافوريت والياقوت والسبنيل والألماس الأسود. وبعد إطلاق "شوبارد" Chopard لمجموعة Animal World المستوحاة من عالم الحيوان، ها هي تسبر غمار عالم النبات بعجائبه وجمالياته، فتجلت النتيجة في قطع مجوهرات فريدة تمت صياغتها بفن وإبداع يحاكي فن تصميم الأزياء. استخدمت "شوبارد" Chopard في ترصيع قطع المجموعة أحجار أوبال يمكن تتبع مصدرها، حيث تقوم باستيرادها من مصدر مستدام يتوافق مع المعايير الأخلاقية والبيئية. وفي هذا الصدد، تفخر الدار بالعمل مع منجم أورورا لأحجار الأوبال الذي تعود ملكيته لشركة عائلية أسسته في عام 1962 في مناطق بعيدة ونائية في أستراليا. حيث تدير عائلة هاتشر أعمال تعدين وتلميع وبيع الأوبال المستخرج من منجم أورورا دون الاستعانة بأية مصادر خارجية أي كان نوعها مما يضمن إمكانية التتبع الدقيق لكافة أحجار الأوبال المستخرجة.

 

سيعجبك أيضاً:

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي