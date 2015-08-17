دعم مستشفيى مطروح العام و"الأطفال" بأجهزة طبية قيمتها 2.1 مليون جنيه

أعلنت محافظة مطروح فى بيان صحفى، اليوم عن تخصيص 2.1 مليون جنيه لدعم الوحدات المحلية (تنمية المرأة) بغرض شراء أجهزة ومعدات طبية، لمستشفى مطروح العام، فى الخطة الاستثمارية الواردة من وزارة التخطيط لعام 2015 / 2016.

وأكد محمد السيد مدير عام التخطيط والمتابعة، بالمحافظة أن محافظ مطروح اللواء علاء أبو زيد اعتمد بيان الأجهزة الطبية التى يحتاجها مستشفى مطروح العام ومستشفى الأطفال، وهى جهاز تفتيت المياه البيضاء بالموجات الصوتية للمستشفى العام وجهاز رسم قلب بالمجهود للمستشفى العام و2 جهاز قياس نسبة غازات الدم للمستشفى العام والأطفال وجهاز أشعة عادية نقال وعدد 2 حضانة مبتسرين للمستشفى العام وعدد 2 تانك أكسجين للمستشفى العام والأطفال بتكلفة إجمالية 2,1 مليون جنيه.

وأكد محافظ مطروح أن الارتقاء بالخدمة الطبية وتطويرها بمستشفيات المحافظة مستمر وسيتم دعم قطاع الصحة بأحدث الأجهزة الطبية فى الفترة القادمة، مشددا على ضرورة الاهتمام بالخدمات الصحية المقدمة للمرضى وحث الأطباء والعاملين على مواصلة الجهد وبذل المزيد من العمل لينعكس ذلك على المترددين على المستشفيات ومصطافى وزائرى المحافظة.