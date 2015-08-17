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دراسة: الأذكياء يتمتعون بعظام أقوى ولياقة بدنية أفضل

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دراسة: الأذكياء يتمتعون بعظام أقوى ولياقة بدنية أفضل دراسة: الأذكياء يتمتعون بعظام أقوى ولياقة بدنية أفضل
تواصل الأبحاث الطبية الحديثة التأكيد على الفوائد الصحية التى يتمتع بها الأشخاص الأذكياء، وكشفت دراسة سويدية منذ أيام قليلة أن الأشخاص الأذكياء قد يزيد نظرياً عمرهم الافتراضى، نظراً لأن الحمض النووى الخاص بهم "DNA" غالباً ما يكون بصحة أفضل ويكون أقل عرضة للتلف، وذلك حسبما نشر بالمجلة الدولية لعلم الأوبئة.

وكشفت مؤخراً دراسة جديدة أشرف عليها باحثون من جامعة كوبانهاجن أن الأشخاص الذين يتمتعون بذكاء مرتفع فى بداية البلوغ غالباً ما يمتلكون عظاماً قوية فى منتصف عمرهم، وذلك حسبما نشر مؤخراً بالمجلة الطبية " Journal of Aging and Health".

وأضاف الدراسة أن الشباب ذوى الذكاء الحاد غالباً ما يتمتعون بعظام ظهر وأيدى وسيقان قوية وتقل فرص تعرضها للكسور فى الفترة من 48 إلى 56 عاماً، وكما يزداد مجهودهم البدنى وقدرتهم على ممارسة الأنشطة الرياضية.

ونشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Journal of Aging and Health"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

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