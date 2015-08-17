زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب ساحل اليمن

ذكرت وكالة رويترز للأنباء اليوم الأثنين أن زلزالا بقوة 5.9 يضرب ساحل اليمن .

وأفادت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية اليوم الاثنين بوقوع زلزال شدته 5.9 درجة قبالة ساحل اليمن، وأضافت الهيئة الأمريكية أن الزلزال وقع على بعد حوالى 205 كيلومترات إلى الشمال الغربى من جزيرة سقطرى اليمنية.

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