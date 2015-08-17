أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

طائرة روسية تهبط بمطار اللاذقية السورى محملة بمواد إغاثية

Google+ Print
طائرة روسية تهبط بمطار اللاذقية السورى محملة بمواد إغاثية طائرة روسية تهبط بمطار اللاذقية السورى محملة بمواد إغاثية
هبطت طائرة مساعدات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية فى مطار اللاذقية الدولى محملة بما يقارب 21 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، مقدمة من الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر سيرجى توماشوف، قوله "سوريا دولة صديقة لنا ونحن مستعدون لمساعدتها دائما وتقديم كل الدعم لها لتواجه الإرهاب وتحافظ على حقوقها العادلة".

ومن جانبه، قال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، للوكالة الروسية، أن هذه المساعدات هى ترجمة للعلاقة التاريخية بين روسيا وسوريا، معربا عن "شكر الشعب السورى وتقديره لمواقف روسيا شعبا وحكومة تجاه سوريا ووقوفها إلى جانب السوريين فى وجه الحرب الإرهابية التى يتعرضون لها".

وأضاف أن الطائرة تحمل موادا غذائية وسكر وحليب للأطفال ومواد إغاثية.

وتعتبر طائرة المساعدات الروسية هذه التاسعة إلى سوريا، سبقتها طائرة مساعدات فى نهاية مايو الماضى، حملت على متنها نحو 23 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

هل تترك الحكومة عاملة هني ويل المُضربة حتى الموت مثل سيدة المنوفية؟

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

الحكومة: علاوة استثنائية للعاملين بالدولة بداية العام المقبل

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟

بعد موافقة الحكومة.. هل يلبي «التأمين الصحي الشامل» احتياجات المرضى؟