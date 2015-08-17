طائرة روسية تهبط بمطار اللاذقية السورى محملة بمواد إغاثية

هبطت طائرة مساعدات تابعة لوزارة الطوارئ الروسية فى مطار اللاذقية الدولى محملة بما يقارب 21 طنا من المواد الغذائية والإغاثية، مقدمة من الحكومة الروسية.

ونقلت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية عن المتحدث باسم وزارة الطوارئ الروسية، ألكسندر سيرجى توماشوف، قوله "سوريا دولة صديقة لنا ونحن مستعدون لمساعدتها دائما وتقديم كل الدعم لها لتواجه الإرهاب وتحافظ على حقوقها العادلة".

ومن جانبه، قال محافظ اللاذقية إبراهيم خضر السالم، للوكالة الروسية، أن هذه المساعدات هى ترجمة للعلاقة التاريخية بين روسيا وسوريا، معربا عن "شكر الشعب السورى وتقديره لمواقف روسيا شعبا وحكومة تجاه سوريا ووقوفها إلى جانب السوريين فى وجه الحرب الإرهابية التى يتعرضون لها".

وأضاف أن الطائرة تحمل موادا غذائية وسكر وحليب للأطفال ومواد إغاثية.

وتعتبر طائرة المساعدات الروسية هذه التاسعة إلى سوريا، سبقتها طائرة مساعدات فى نهاية مايو الماضى، حملت على متنها نحو 23 طنا من المواد الغذائية والإغاثية.

>