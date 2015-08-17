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الجيش اللبنانى يقصف مجموعة لداعش لمنعهم من التسلل للأراضى اللبنانية

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الجيش اللبنانى يقصف مجموعة لداعش لمنعهم من التسلل للأراضى اللبنانية الجيش اللبنانى يقصف مجموعة لداعش لمنعهم من التسلل للأراضى اللبنانية
قصف الجيش اللبنانى تحركات لمجموعة من تنظيم داعش الإرهابى لمنعهم من التسلل للأراضى اللبنانية من سوريا.

وأفادت معلومات أمنية بأن مجموعة من من مسلحى "داعش" حاولت التقدم اليوم نحو جرود النعمات من الناحية السورية، وداخل الاراضى السورية فى منطقة تسمى "القبو" يوجد فيها مواقع لـ"حزب الله" والفرقة الرابعة فى الجيش السورى، فاشتبكوا معهم بالتزامن مع القصف المدفعى للجيش اللبنانى منعا لتسللهم إلى الداخل اللبنانى ما اضطرهم إلى الانسحاب.
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