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مصدر ليبى لـ"اليوم السابع": مقتل 60 داعشيًا فى سرت ونزوح 200 عائلة لمصراتة

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مصدر ليبى لـ"اليوم السابع": مقتل 60 داعشيًا فى سرت ونزوح 200 عائلة لمصراتة مصدر ليبى لـ"اليوم السابع": مقتل 60 داعشيًا فى سرت ونزوح 200 عائلة لمصراتة
قال مصدر محلى ليبى فى مدينة سرت، إن هجوم تنظيم داعش الإرهابى على سرت تسبب فى نزوح 200 عائلة ليبية فى الثلاثة أيام الأخيرة إلى مدينة مصراتة، مؤكدًا أن حصيلة قتلى التنظيم الإرهابى تبلغ 60 شخصًا وعدد الجرحى يقارب 28 إرهابيًا، موضحًا أن التنظيم يضم فى صفوفه العديد من العناصر الأجنبية من تونس والجزائر ومواطنين أفارقة.

وأكد المصدر -الذى طلب عدم نشر اسمه- فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" من قلب مدينة سرت، مساء الاثنين، أن تنظيم داعش الإرهابى اختطف 24 شابًا من سكان المدينة وتم اقتيادهم إلى جهة غير معلومة، مشيرًا إلى أن التنظيم الارهابى أقام نقاط تفتيش فى الحى الأول والثالث فى سرت.

وأشار المصدر لقيام عناصر التنظيم الإرهابى باقتحام بيوت سرت وتفتيشها بدقة متناهية، مؤكدًا أن طائرات تتبع حكومة الإنقاذ الوطنى "غير معترف بها دوليا" قامت بشن غارات على مواقع التنظيم الإرهابى وكبدته خسائر فادحة.


>مصادر ليبية لـ"ليوم السابع": داعش يخطط للسيطرة على النفط وبيعه إلى تركيا

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