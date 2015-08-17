السيطرة على حريق نشب اليوم بإحدى مصافى البترول بالكويت

سيطرت طواقم شركة البترول الوطنية الكويتية وفرق الادارة العامة للاطفاء على حريق شب فى وحدة تكسير الزيت الثقيل بمصفاة الشعيبة اليوم دون تسجيل أى إصابة.

كما قامت الشركة بتشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب الحادث. وباشرت شركة البترول الوطنية اتخاذ الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحريق بإغلاق كل وحدات المصفاة وإخلاء جميع موظفيها احترازيا.

وقال الرئيس التنفيذى للشركة بالإنابة المهندس أحمد الجيماز فى تصريحات عقب اندلاع الحريق إن جميع طواقم الشركة وفرق الإطفاء فى حالة تأهب قصوى وتتعامل مع الحادث بحسب خطة الاستجابة للطوارئ.

واضاف ان إمدادات وزارة الكهرباء والماء من زيت الوقود لم تتأثر بالحادث وأنه يتم تغطية احتياجات الوزارة والتسويق المحلى عن طريق مصفاتى ميناء الأحمدى وميناء عبدالله.

وأكد الجيماز اتخاذ التدابير اللازمة لعزل الأنابيب فى منطقة الحادث وتخفيض معدلات الضغط فيها موضحا أن طواقم الشركة وفرق الإطفاء سيطرت كليا على حريق وحدة تكسير الزيت الثقيل بالمصفاة وتخفيض درجة الحادث من خطرة إلى عادية.

وأوضح ان الحريق نجم عن تسرب للغاز فى أحد خطوط وحدة المصفاة وأسفر عنه بعض حالات الإجهاد فى صفوف العاملين خلال التعامل مع الحريق دون حدوث أى اصابات، معلنا عن تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على أسباب حادث مصفاة الشعيبة.

وذكر ان لجنة التحقيق ستضع التوصيات اللازمة بعدم وقوع حوادث مشابهة بحسب الإجراءات المعمول بها فى مؤسسة البترول الكويتية والشركات التابعة لها.

وأكد بعدها السيطرة بشكل كامل على حريق وحدة تكسير الزيت الثقيل بمصفاة الشعيبة، مضيفا ان الأضرار اقتصرت على النواحى المادية فى تلك الوحدة ولم تمتد إلى الوحدات الأخرى بالمصفاة. وثمن المهندس الجيماز المهنية التى أظهرها طواقم الشركة وفرق الإطفاء فى التعامل مع الحادث والتى أسفرت عن السيطرة عليه فى وقت قياسى بأقل الأضرار الممكنة.

من جهتها، أكدت الهيئة العامة للصناعة استمرار اجتماعات لجنة الطوارئ وإدارة الازمات بالتنسيق مع مركز طوارئ الشعيبة التابع للهيئة والجهات الأخرى المعنية لحين الانتهاء من حادث حريق مصفاة الشعيبة.

وقال نائب المدير العام للمواصفات والخدمات الصناعية فى الهيئة المهندس فهاد المطيرى فى بيان صحفى اليوم إن لجنة الطوارئ تتابع مستجدات حادث الحريق مشيرا الى اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة للتعامل مع الحريق الطارئ فى مصفاة الشعيبة.

واشار الى اخلاء منطقة الشعيبة الشرقية من العاملين بكافة الجهات العاملة فى المنطقة ومتابعة الحدث والتنسيق مع الإدارة العامة للدفاع المدنى للوقوف على الإجراءات المتخذة بهذا الشأن وكذلك التنسيق مع الإدارة العامة لأمن المنشآت، وأكد اخطار نقابة العاملين فى الهيئة والتى قامت بدورها بالتعاون مع الهيئة فى عملية اخلاء المنطقة.

وكان الحريق قد نشب صباح اليوم فى وحدة تكسير الزيت الثقيل بمصفاة الشعيبة وأغلقت على أثره كل وحدات المصفاة دون تسجيل أى إصابة نتيجة الحادث بعد إجلاء جميع الموظفين.