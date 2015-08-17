المقاصة لـ في الجول: نمتلك تسجيلات تدين الزمالك في قضية الشيخ

"نمتلك دليلا لتوقيع عقوبات على الزمالك في أزمة أحمد الشيخ" هكذا أكد وليد هويدي مدير الكرة بمصر المقاصة مشددا على صحة موقف ناديه في أزمته مع الفريق الأبيض.

وكان هويدي قد خضع لجلسة تحقيق في الاتحاد المصري لكرة القدم يوم الاثنين للرد على شكوى الزمالك ضد أحمد الشيخ بتوقيع عقود انضمامه للفريق قبل أن ينضم في النهاية للأهلي.

وأكد هويدي خلال الجلسة أن موقف ناديه سليم تماما، لأنه قرر بيع الشيخ إلى الأهلي بعدما لم يبد الزمالك أي جدية في المفاوضات (طالع التفاصيل).

لكن هناك تفاصيل جديدة قالها مدير الكرة بالمقاصة خلال جلسة التحقيق وكشف ذلك في تصريحاته لـFilGoal.com.

وتحدث هويدي قائلا:"نمتلك تسجيلات لمسؤولي الزمالك أكدوا فيها تعاقدهم مع الشيخ في ديسمبر ويناير الماضيين".

وأضاف"ما حدث يعرض الزمالك لعقوبات لأنه قام بمفاوضة لاعب يمتلك عقدا مع نادي آخر في ذلك الوقت".

وأتم"أبلغت المسؤولين في جلسة التحقيق إن لدي أسطوانة مدمجة "سي دي" يوجد بها كل التسجيلات وسوف أقدمها لهم إذا احتاجوا لها".

وكان الشيخ قد صرح لـFilGoal.com، أنه قال في جلسة التحقيق أنه وقع للزمالك في ديسمبر 2014 وعاقبه المقاصة وقتها. وهذا دليل عدم صحة عقود النادي الأبيض المقدمة لاتحاد الكرة. (اقرأ التصريحات)