أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميدو يكشف عن 3 أشياء استفادها الإسماعيلي من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

Google+ Print
ميدو يكشف عن 3 أشياء استفادها الإسماعيلي من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا ميدو يكشف عن 3 أشياء استفادها الإسماعيلي من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه حقق العديد من المكاسب بسبب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية.

وكان الإسماعيلي قد تغلب يوم الأحد على الهلال الليبي برباعية دون رد في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا وذلك بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء.

وتحدث ميدو لـFilGoal.com من المغرب قائلا:"حققنا العديد من الاستفادات بسبب المشاركة في البطولة".

وأضاف"الفوز على الهلال الليبي لم يكن هاما بقدر الاستفادة التي تحققت في استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب الذي يختلف من مباراة لأخرى، وهو ما أراه أفضل من الخروج منتصرا في اللقاء".

وتابع"كما أن ثاني الاستفادات التي تحققت هي عودة كينيث لتسجيل الأهداف قبل بداية الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركة حسني عبد ربه لـ90 دقيقة كاملة".

وواصل"أيضا مشاركة اللاعبين الجدد طه عادل وعماد حمدي وسعد حسني أراهم إضافات قوية لتشكيل الفريق".

أما عن باقي اللاعبين الجدد فقد أكد ميدو أن عفروتو مازال يحتاج للخضوع لبرنامج تأهيلي إلى جانب كل مروان محسن وجبرين.

هذا بالإضافة إلى أنه مازال ينتظر التعرف على مستوى كل من كريم الضو وأحمد جمال بعد مشاركتهما في المباريات بعد عودتهما من الإصابة.

يذكر أن الإسماعيلي سوف يختتم مشاركة في بطولة شمال إفريقيا بلقاء الإفريقي التونسي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع