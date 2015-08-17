ميدو يكشف عن 3 أشياء استفادها الإسماعيلي من المشاركة في بطولة شمال إفريقيا

أكد أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي أن فريقه حقق العديد من المكاسب بسبب المشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية.

وكان الإسماعيلي قد تغلب يوم الأحد على الهلال الليبي برباعية دون رد في ثاني مبارياته ببطولة شمال إفريقيا وذلك بعد الهزيمة أمام الرجاء المغربي بهدف مقابل لا شيء.

وتحدث ميدو لـFilGoal.com من المغرب قائلا:"حققنا العديد من الاستفادات بسبب المشاركة في البطولة".

وأضاف"الفوز على الهلال الليبي لم يكن هاما بقدر الاستفادة التي تحققت في استيعاب اللاعبين لأسلوب اللعب الذي يختلف من مباراة لأخرى، وهو ما أراه أفضل من الخروج منتصرا في اللقاء".

وتابع"كما أن ثاني الاستفادات التي تحققت هي عودة كينيث لتسجيل الأهداف قبل بداية الموسم الجديد، بالإضافة لمشاركة حسني عبد ربه لـ90 دقيقة كاملة".

وواصل"أيضا مشاركة اللاعبين الجدد طه عادل وعماد حمدي وسعد حسني أراهم إضافات قوية لتشكيل الفريق".

أما عن باقي اللاعبين الجدد فقد أكد ميدو أن عفروتو مازال يحتاج للخضوع لبرنامج تأهيلي إلى جانب كل مروان محسن وجبرين.

هذا بالإضافة إلى أنه مازال ينتظر التعرف على مستوى كل من كريم الضو وأحمد جمال بعد مشاركتهما في المباريات بعد عودتهما من الإصابة.

يذكر أن الإسماعيلي سوف يختتم مشاركة في بطولة شمال إفريقيا بلقاء الإفريقي التونسي.