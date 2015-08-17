الآشعة تحدد موقف فتحي وحسين السيد من مواجهة الترجي

يخضع أحمد فتحي الظهير الأيمن للأهلي وحسين السيد الظهير الأيسر لآشعة على القدم لتحديد موقفهما من اللحاق ببعثة الفريق المسافرة إلى تونس.

ويتوجه الأهلي إلى تونس صباح الأربعاء لمواجهة الترجي في الجولة الخامسة لدور المجموعات بكأس الكونفدرالية يوم السبت.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي لمراسل FilGoal.com: "ستحدد الآشعة إمكانية سفر الثنائي إلى تونس".

وأضاف "فتحي اشتكى من إجهاد وشد خفيف في العضلة الضامة ولم يستطع استكمال مباراة الفريق أمام الشرطة".

وتابع "حسين السيد شعر بشد في العضلة الخلفية وسيتحدد إمكانية مشاركته بعد الآشعة".

ويتدرب الأهلي صباح الثلاثاء استعدادا للترجي.