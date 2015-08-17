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ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل تعاقد شيكابالا مع الإسماعيلي

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ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل تعاقد شيكابالا مع الإسماعيلي ميدو يكشف لـ في الجول تفاصيل تعاقد شيكابالا مع الإسماعيلي

كشف أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للإسماعيلي عن تفاصيل تعاقد الدراويش مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" بعد استعارته من الزمالك.

وكان مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك قد أكد في وقت سابق توصل ناديه لاتفاق مع سبورتنج لشبونة ينتقل بمقتضاه شيكابالا للفريق الأبيض مقابل 650 ألف دولار.

وأوضح منصور أنه سيتم إعارة شيكابالا إلى صفوف الإسماعيلي مقابل 150 ألف دولار.

وتحدث ميدو لـFilGoal.com قائلا:"شيكابالا سوف يحصل على مليون و200 ألف جنيه في الموسم".

وفي السياق ذاته تحدث ميدو لبرنامج الملاعب اليوم قائلا:"سوف يتحمل شيكابالا 50 ألف دولار من قيمة استعارته من الزمالك".

وتابع"أما قيمة استعارة اللاعب من الزمالك والتي تبلغ 150 ألف دولار فسوف يدفعها النادي على ثلاث دفعات".

ويشارك الإسماعيلي خلال الأسبوع الجاري في بطولة شمال إفريقيا في المغرب، وأكد ميدو على أن الدراويش حققوا العديد من المكاسب جراء المشاركة (طالع التفاصيل).

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