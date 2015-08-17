سلة – بعثة مصر تسافر بـ12 لاعبا إلى تونس لخوض كأس الأمم الإفريقية

سافرت بعثة منتخب مصر لكرة السلة إلى تونس للمشاركة في كأس الأمم الإفريقية التي ستقام خلال الفترة من 19 إلى 30 أغسطس.

وتبدأ مصر المنافسات بالمجموعة الخامسة مع الجابون يوم 19 أغسطس ثم الكاميرون ومالي.

وسافرت البعثة التي يرأسها خالد القوصي عضو مجلس إدارة اتحاد السلة مع الجهاز الفني المكون من أحمد مرعي مدير فني ووسام جابر مدرب عام ومححمد الكرداني ووائل لطفي مدير إداري وسمير حنفي طبيب الفريق.

وضمت القائمة 12 لاعبا وهم:

رامي جنيدي وإيهاب أمين ورامي إبراهيم وهيثم كمال وعلي محمد علي وأحمد هشام وأحمد مهيب ويوسف شوشة وإبراهيم الجمال وعمرو الجندي وعمر طارق وعاصم مرعي.