بن أفليك يحتفل بعيده الـ 43 مع طليقته

يبدو أنّ الممثل الشهير Ben Affleck وزوجته Jennifer Garner قد اتخذا قرار الانفصال بشكل متسرّع، وقد يعدلان عنه قريباً.

وعلى الرغم من الانفصال، احتفل النجم العالمي بعيد ميلاده الـ43 مع عائلته، وسافر إلى أورلاندو برفقة Jennifer وأولادهما.

وأكدت وسائل أعلام أمريكية أنّ Ben توجّه إلى منتجع أورلاندو العالمي لقضاء يوم برفقة العائلة، وللاستمتاع بنشاطات عدة، منها زيارة أراضي هاري بوتر وقلعة هوجوورتس.

والتقطت عدسات الباباراتزي صوراً للممثل وهو يرتدي كعادته قميصاً مكتوب عليه "Detroit City"، وهو حتى اليوم لم يتخلَّ عن خاتم زفافه.

يُذكر أنّ نجم هوليوود الشهير Ben Affleck وزوجته النجمة Jennifer Garner صرّحا منذ أكثر من شهر بأنهما انفصلا ويخططان للطلاق في بيان قالا فيه: "بعد كثير من التفكير والدراسة المتأنّية، اتخذنا القرار الصعب بالطلاق... نمضي قدماً بالحبّ والصداقة وبالالتزام برعاية أطفالنا معاً، ونطالب باحترام خصوصيتنا في هذه الفترة الصعبة".

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