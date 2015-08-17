بلقيس تهدّد "الهاكر": نهايتكم على يدي وأستغرب سكوت الفنانين

الرياض _ نهى السداوي

تعرضت الحسابات الخاصة بالمطربة الإمارتية الشابة بلقيس على مواقع التواصل الاجتماعي للاختراق من قبل الهاكر، وعلى الرغم من تمكنها من إعادة الحسابات الرسمية الخاصة بها، إلا أنها واجهت احتيالاً مرة أخرى، فقامت بالتهديد والوعيد على حسابها الخاص على "تويتر".

وأوضحت للمتابعين أنها تعرضت للتهكير من قبل أفراد عصابة حيث غردت قائلة: "جمعتكم طيبة.. مستجدات تخص تهكير حساباتي .. الأمر وما فيه أنهم مجموعة "عصابة" ينشؤون اكاونتات ويملونها بالمتابعين.. يعني اثناء التهكير يطلب من متابعيني فولو بحيث يرفع عدد متابعين الحساب اللي هو معلن عنه.. ثم يقوم ببيعه على احد مستخدمي الانستا بفلوس وكل مرة يبيع يرجع يعمل حساب جديد ويملاه بالمتابعين ويبيعه.. تجارة هبلة يعني.. حسابي فيه عدد كبير وحقيقي من المتابعين وتفاعلهم قوي جدا والعصابة استغلت الوضع".

وأكدت بلقيس أنها لن تسكت على مثل تلك الانتهاكات الخاصة، واعدة جمهورها بأنها ستنهي مهزلة الاعتداء على حقوق الناس وتهكير الحسابات على يديها، وقد أعربت كذلك عن استغرابها من بعض المشاهير والنجوم الذين تعرضوا للتهكير ولم يقدموا على رفع قضية على الفاعلين.

وفيما يخص ذلك قالت بلقيس: "لكن أقسم بالله العظيم سأبذل جهدي ومالي في محاربة هؤلاء الذين يثقون جداً بأن لا أحد يقدر عليهم والقانون وأنا بالمرصاد لكل من تسول له نفسه بابتزازي".

ومن الجدير بالذكر أن العديد من حسابات الفنانين والنجوم تعرضت مؤخراً للسطو والاحتيال من قبل الهاكر الذي يدفعهم إلى إنشاء صفحات أخرى لهم أو يحاولون التواصل مع الهاكر الذي يهدف في الأغلب إلى ابتزازهم.