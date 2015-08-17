هل سيتم إستبعاد هيلدا خليفة عن "ستار اكاديمي"؟

بعد تحديد تاريخ 11 اكتوبر\ تشرين الأول، موعدا لانطلاق الموسم الـ 11 من برنامج ستار أكاديمي، والمباشرة بالتحضيرات الخاصة بديكور الأداكيمية، نشرت هيلدا خليفة صورة لها على موقعها على إنستغرام، وكتبت تحتها"ستار أكاديمي قريبا"، مما يعني أنه تأكد وجودها كمقدمة للبرنامج للموسم الـ 11 على التوالي، ولكن لم يعلن حتى الآن عن التغييرات التي يمكن أن تطال اسماء الأساتذة الذين يتولون الإشراف على تدريب تلامذة المعهد.

يذكر أن بعض المواقع الإلكترونية ذكرت أنه سيتم تغيير هيلدا التي تقدم البرنامج منذ انطلاقته قبل 12 عاماً، إلا أن تأكيد هيلدا يأتي ليدحض كل الشائعات التي نشرت في هذا الإطار.