بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي

تزداد تقنيّات تغيير الشكل ، وتتنوّع عمليات التجميل التي تساعد السيّدات على إخفاء عيوبهنّ. لكن الغريب أنّ التقليد أصبح أساس عمليات التجميل. والخطير أنّ المفاهيم الجماليّة أصبحت موضة ما تلبث أن تنشأ حتى تزول، وأصبح شكل السيّدات سلعة تجاريّة بيد الجراحات التجميليّة. وبالرغم من انتشار عمليات التجميل بين النجمات، حتى أصبحت حاجة أساسيّة، إلا أنّنا اخترنا 20 نجمة يتميّزن بجمالهنّ الطبيعي. تشمل هذه الصور: الممثلات، العارضات والمغنيّات، من اللواتي يتمتّعن بجمال طبيعي لا يصدّق، من دون الحاجة إلى الكثير من الجهد. وهنّ يتميّزن بالجاذبيّة من دون مكياجات مبالغ بها، أو تسريحات غريبة.

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Rachel Anne McAdams ممثلة كنديّة تشتهر بابتسامتها الطبيعيّة، وهي غالباً ما تظهر من دون مكياج.

Charlize Theron ممثلة أميركيّة تحمل في جمال وجهها رقيّ المرأة الكلاسيكيّة، وتتميّز بشعرها القصير المسرّح بشكل طبيعي.

Kristen Anne Bellتعرف بجمال عينيها، وغالباً ما تعتمد التسريحة الجانبيّة مع الآي لاينر الرفيع، للتركيز على جمالها الطبيعي.

Natalie Portman هذه الممثلة الطبيعيّة تشتهر بأصول تطبيق المكياج الطبيعي، الذي يجعلها الأكثر جاذبيّة.

Miranda May Kerrتكتمل الجاذبيّة مع هذه العارضة، التي تحمل حضارة جماليّة في عينيها وابتسامتها، وهي تتميّز بالعفويّة الطبيعيّة التي تظهر على وجهها.

Megan Denise Foxعندما يكون الجمال الطبيعي لافتاً، يمنح الشخص ثقةً بنفسه ويحوّله إلى رمز جماليّ يقلّده الجميع، وهذه هي حالة هذه النجمة.

Amanda Michelle Seyfriedحوّلت هذه النجمة الجمال الطبيعي إلى صيحة أساسيّة تعتمدها النساء، ويسعين للظهور على طريقتها.

تابعي الصور لاكتشاف من هنّ النجمات الأخريات اللواتي يشتهرن بجمالهنّ الطبيعي. شاركينا رأيك واختاري النجمة التي تجدينها الأجمل...

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