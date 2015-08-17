أخبار عاجلة

حجازي يخرج مصابًا من لقاء بتروجيت -
عيد شم النسيم يولع أسعار البيض في الاسواق -
«رينو» تستعد للكشف عن مفهوم جديد لسيارات السباقات بمعرض شانجهاي -
بدور هامشي للسائق.. «أودي» تطرح «A8» ذاتية القيادة في إسبانيا -
احذروا هذه الشيكولاتة التي تباع في المترو والسوق وتهدد حياة اطفالكِ -
رسمياً| وزير المالية يعلن عن صرف هذه العلاوة للموظفين أخر الشهر “بأثر رجعي”.. وتُصرف للعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة -
إصابة 9 أشخاص في حادثي تصادم بـ"صحراوي الإسكندرية" -
ممثل وفد الإمارات يُشيد بجهود شيخ الأزهر في إنجاح مشروع "تحدي القراءة" -
ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي

Google+ Print
بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي بالصور: أجمل 20 نجمة بالجمال الطبيعي

الإثنين 17-08-2015 15:02

تزداد تقنيّات تغيير الشكل ، وتتنوّع عمليات التجميل التي تساعد السيّدات على إخفاء عيوبهنّ. لكن الغريب أنّ التقليد أصبح أساس عمليات التجميل. والخطير أنّ المفاهيم الجماليّة أصبحت موضة ما تلبث أن تنشأ حتى تزول، وأصبح شكل السيّدات سلعة تجاريّة بيد الجراحات التجميليّة. وبالرغم من انتشار عمليات التجميل بين النجمات، حتى أصبحت حاجة أساسيّة، إلا أنّنا اخترنا 20 نجمة يتميّزن بجمالهنّ الطبيعي. تشمل هذه الصور: الممثلات، العارضات والمغنيّات، من اللواتي يتمتّعن بجمال طبيعي لا يصدّق، من دون الحاجة إلى الكثير من الجهد. وهنّ يتميّزن بالجاذبيّة من دون مكياجات مبالغ بها، أو تسريحات غريبة.

قد يعجبك : بالفيديو: أغرب طريقة لتكبير الشفاه بالكحل الأسود!


Rachel Anne McAdams ممثلة كنديّة تشتهر بابتسامتها الطبيعيّة، وهي غالباً ما تظهر من دون مكياج.
Charlize Theron ممثلة أميركيّة تحمل في جمال وجهها رقيّ المرأة الكلاسيكيّة، وتتميّز بشعرها القصير المسرّح بشكل طبيعي.
Kristen Anne Bellتعرف بجمال عينيها، وغالباً ما تعتمد التسريحة الجانبيّة مع الآي لاينر الرفيع، للتركيز على جمالها الطبيعي.
Natalie Portman هذه الممثلة الطبيعيّة تشتهر بأصول تطبيق المكياج الطبيعي، الذي يجعلها الأكثر جاذبيّة.
Miranda May Kerrتكتمل الجاذبيّة مع هذه العارضة، التي تحمل حضارة جماليّة في عينيها وابتسامتها، وهي تتميّز بالعفويّة الطبيعيّة التي تظهر على وجهها.
Megan Denise Foxعندما يكون الجمال الطبيعي لافتاً، يمنح الشخص ثقةً بنفسه ويحوّله إلى رمز جماليّ يقلّده الجميع، وهذه هي حالة هذه النجمة.
Amanda Michelle Seyfriedحوّلت هذه النجمة الجمال الطبيعي إلى صيحة أساسيّة تعتمدها النساء، ويسعين للظهور على طريقتها.
تابعي الصور لاكتشاف من هنّ النجمات الأخريات اللواتي يشتهرن بجمالهنّ الطبيعي. شاركينا رأيك واختاري النجمة التي تجدينها الأجمل...

تابعي أيضاً:

Top 10: ظلال العيون لهذا الصيف

إختفاء 25 صيحة جمالية في 2015، انتبهي منها!

 

 

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

مواضيع متعلقة
بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو: عمرو أديب يعرض على المصريين وظيفة “حقيقية” بـ 400 ألف جنيه.. والوظيفة يعشقها الشعب المصري

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو.. خالد الغندور منتقدا رئيس الزمالك: «لازم تتعلم من اللي فات»

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو| اكتشف كيف يسرقك بائع الطماطم؟

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد

بالفيديو || سيدة تُحرج وزير التموين في جولته الميدانية:«الناس مش لاقيه والأسعار نار».. والوزير يرد