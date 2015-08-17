أخبار عاجلة

ستاد مصر: ملخص الشوط الأول لمباراة الأهلى وبتروجيت -
ضبط كميات من سمكة البقرة السامة بأسواق شرق الإسكندرية -
لعلهم يفقهون - حلقة الخميس 6-4-2017 مع الشيخ خالد الجندي ورمضان عبد المعز حلقة الأئمة الأربعة -
فيديو| بكري: «مش معقول أن الجيش السوري يضرب شعبه بالكيماوي» -
​رئيس هيئة الاستثمار يلتقي مسؤولي شركة «مصدر» للطاقة الإماراتية -
حجازي يتابع الامتحان «التجريبي» للثانوية العامة ببني سويف -
عمرو دياب يرد على خبر زواجه من دينا الشربينى.. فيديو -
المتحدث باسم الكرملين: عرض السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة صور ضحايا الهجوم الكيماوي في سوريا "مرفوض" -
بالصور- عدسة "مصراوي" ترصد أحلام الأطفال في يوم اليتيم -
"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الجمال
  5. سيدتي

الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب

Google+ Print
الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب الحلزون على الوجه للتخلص النهائي من حبّ الشباب

الإثنين 17-08-2015 16:25

تستخدم الإفرازات التي ينتجها الحلزون في العديد من كريمات العناية بالبشرة والتجميل، لا سيّما لشدّ الوجه والتخلّص من البثور. لكن اليابان تخطّت حدود استخراج المستحضر اللازم إلى استخدامه طازجاً عبر وضع الحلزون مباشرة على الوجه ليتنقل ويفرز الموادّ المفيدة على البشرة. إليك تفاصيل هذه التجربة الغريبة وفوائدها!

قد يعجبك : إزالة شعر الوجه في المنزل على طريقة النجمات
حوّلت علاجات اليابان الحلزون إلى مصدر أساسي لتجميل البشرة. وسرعان ما انتشرت هذه التقنية في الدول الأخرى، نظراً إلى فاعليتها. تقتضي هذه التقنية وضع 3 أنواع من الحلزون على وجهك حتى تتنوّع الإفرازات لتشكّل مزيجاً ينظّف الوجه، ويزيل الحبوب، ويُبعد آثار الشيخوخة.
يشير الخبراء اليابانيون إلى أنّ هذا العلاج، وعلى الرغم من غرابته، يُساعد على الاسترخاء، وليس له أيّ خطورة، إذ إنّ الحلزون لا يقترب من الأنف، ولا من الفم، ولا من العينين. وتجدر الإشارة إلى أنّ الحلزون، الذي يُستخدم للعلاج، يُربّى بشكل مخصّص وصحيّ، ولا يأكل سوى الفواكه والخُضر، كما أنه يستخدم مرة واحدة على الوجه، وبعدها يُترك لمدّة 4 أيام قبل معاودة استخدامه. هذا يضمن نظافة التقنية، وعدم انتقال الأمراض الجلدية من شخص إلى آخر.
يؤكد الخبراء أنّ الحلزون قادر على علاج كلّ الأمراض الجلدية الشديدة، بشكل طبيعي وطويل الأمد، إذ إن إفرازاته خالية من الموادّ الكيميائية.
هل تجرئين على تجربة هذا العلاج؟

تابعي أيضاً:

أغرب اختبار ياباني لفحص البشرة في المنزل

كيف أعتني ببشرتي خلال الدورة الشهريّة؟ الرقم 5 سيفاجئك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي