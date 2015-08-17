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خناقات المتزوجين تسبب الإصابة بالسمنة وتعرضهم لمشاكل صحية خطيرة

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خناقات المتزوجين تسبب الإصابة بالسمنة وتعرضهم لمشاكل صحية خطيرة خناقات المتزوجين تسبب الإصابة بالسمنة وتعرضهم لمشاكل صحية خطيرة
نتائج خطيرة كشفت عنها مؤخراً دراسة طبية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة ولاية أوهيو الأمريكية، حيث أشارت أن الجدال والخلافات الشديدة فى الرأى بين الأشخاص المتزوجين له أضرار خطيرة على صحتهم، بخلاف التصدع الذى يحدث فى العلاقة بينهم.

وأشارت الدراسة أن الجدال يتسبب فى رفع مستويات هرمون الجوع، الذى يعرف باسم "جريلين" ويزيد من شهية المتزوجين ويحفز شعورهم بالجوع، وكما أنهم تعرضوا إلى الإصابة بنوبات القلق والأرق وعانوا من مشاكل كثيرة فى النوم.

الخطير أن الجدال ساهم فى زيادة الإقبال على تناول الأطعمة الغنية بالدهون والملح والسكر، وخاصة ً الوجبات السريعة، وهى جميعاً مرتفعة السعرات الحرارية وتتسبب فى أضرار صحية خطيرة.

وأضاف الباحثون أن نوبات الجوع الناجمة عن الجدال تصيب الأشخاص المتزوجين أصحاب الوزن الصحى أو الذين يعانون من فرط الوزن فقط، بينما لا يؤثر على الأشخاص المتزوجين المصابين بالسمنة.

ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى السابع عشر من شهر أغسطس الجارى.

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مصر 365