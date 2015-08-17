رئيس جامعة سوهاج يتفقد منشآت ومبانى المقر الجديد

تفقد الدكتور نبيل نور الدين رئيس جامعة سوهاج اليوم المنشآت والمبانى بمقر الجامعة الجديدة وأعمال امتحانات الدبلوم الخاص بكلية التربية وإجراءات الكشف الطبى الخاص بتسكين الطالبات فى المدينة الجامعية.

وأكد رئيس الجامعة أن الجولة تأتى فى إطار حرص الجامعة على متابعة الاستعدادات الخاصة ببداية العام الدراسى القادم 2015 /2016.

بدأ نور الدين جولته بكلية الهندسة حيث تابع اللمسات الأخيرة بالترتيبات النهائية لاستقبال الطلبة والطالبات وتأكد من عمل قيادة الكلية والعاملين بها وتوفير كافة الإمكانات المطلوبة لسرعة العمل.

وتابع رئيس الجامعة أعمال امتحانات الدبلومة الخاصة بكلية التربية وبرنامج التأهيل التربوى لمعلمى التربية والتعليم الحاصلين على مؤهل غير تربوى، كما تفقد المقر الجديد لكلية الآداب وزار أحدث كليات الجامعة وهى الحقوق، واللغات والترجمة وشدد على ضرورة استكمال الخدمات والوسائل التى من شأنها إنجاح الدراسة بالكليات فى عامها الأول.

واختتم رئيس الجامعة جولته بمتابعة إجراءات الكشف الطبى الخاصة بطالبات المدينة الجامعية بنات تمهيدا لبدء تسكينهن فيها.