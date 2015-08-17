بالصور.. جولة لشباب الجاليات المصرية بالخارج فى عزبة مرسال جنوب الأقصر

قام اليوم شباب الجاليات المصرية المقيمة بالخارج بعمل جولة فى عزبة مرسال التابعة لمركز إسنا جنوبى محافظة الأقصر، وذلك بناء على توجيهات المحافظ محمد بدر الذى اختار هذه العزبة كنموذج للقرية المحرومة بعد تطويرها من قبل جمعية الأورمان ومؤسسة "اسمعونا".

كان فى استقبال الجالية أبوالحجاج أحمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية أصفون حيث رحب بالضيوف، وشرح ماتم إنجازه بالقرية من قبل جمعية الأورمان، ودعم محافظ الأقصر ورئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا محمد سليمان.

وأكد شباب الجاليات أن الزيارة جاءت لمشاهدة القرى الفقيرة على الطبيعة، ومساندتهم لها وفق مبادرة "قوتنا فى وحدتنا"، وعقب انتهاء الجولة توجه الشباب إلى قرية الحسن والحسين للوقوف على أهم احتياجات سكانها.



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