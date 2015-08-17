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محافظ كفر الشيخ عضو مؤسس فى الشركة المصرية لاستغلال الرمال السوداء

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محافظ كفر الشيخ عضو مؤسس فى الشركة المصرية لاستغلال الرمال السوداء محافظ كفر الشيخ عضو مؤسس فى الشركة المصرية لاستغلال الرمال السوداء
كشف الدكتور أسامة حمدى محافظ كفر الشيخ فى تصريحات صحفية اليوم الاثنين، عن توقيع برتوكول وتأسيس الشركة المصرية للاستفادة من الرمال السوداء، وأكد أنها شركة مصرية خالصة المحافظة عضو مؤسسة فيها.

وأضاف المحافظ أن عضوية الشركة تضم كلا من هيئة الطاقة النووية والقوات المسلحة وعددا من البنوك ومحافظة كفر الشيخ والشركة ستوفر ألف فرصة عم لأبناء المحافظة، بينما سيكون الفنيون من خارج المحافظة.

وقال الدكتور أسامة حمدى إن استغلال الرمال السوداء الموجودة بأى محافظة سيكون لمحافظة كفر الشيخ نصيب منها لأنها عضو مؤسس بالشركة والأموال التى ستعود من الشراكة سيتم ضخها فى صندوق خدمات المحافظة لتقدم فى صورة خدمات لأبنائها.

وأشار المحافظ إلى أن الرمال السوداء بها 41 عنصرا يقوم عليها 41 صناعة منها الصواريخ واستخراج الإشعاع النووى، ويصل سعر الطن من هذه المستخرجات إلى مليارات الجنيهات، كاشفا عن أن الاحتياطى المصرى من الرمال السوداء يبلغ 238 مليون طن.

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مصر 365