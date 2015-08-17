كهرباء البحيرة: 660 ألف جنيه لإجراء 3 عمليات جراحية مهمة لـ3 عمال

أكد المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على أنه لن يتهاون مع أى مقصر يتسبب فى وفاة أى زميل من العمال وسيتم معاقبة المتسبب فى الإهمال بأشد العقوبات التى قد تصل فى بعض الأحيان إلى الفصل من الخدمة، مشيرا إلى أن العمال هم عملة نادرة فى ظل عدم وجود تعيينات جديدة بالشركة .

وشدد رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء على ضرورة توعية جميع العاملين بالصيانة والتشغيل من أجل الحفاظ على حياتهم .

كما أكد السطوحى على التواصل المستمر مع أسر العاملين المتوفين وتقديم كافة الرعاية لأسرهم .

>جاء ذلك خلال الإجتماع الطارىء الذى عقد قبل قليل بمقر نادى كهرباء البحيرة بدمنهور برئاسة المهندس محمد عبد العليم السطوحى رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء مع مهندسى ومسئولى السلامة والصحة بقطاع وسط البحيرة بسبب وفاة الزميل " تامر عادل عبد العليم الجندي " فني صيانة بشركة كهرباء إيتاى البارود أثناء إصلاحه عطل بأحد أعمدة الإنارة بدائرة مركز إيتاى البارود بالبحيرة .

لافتا إلى متابعته الشخصية للصيانة الدورية لمكونات الشبكة الكهربائية من أجل تقليل نسبة الفقد وتحسين نسبة التحصيل بالشركة ، وأوضح عبد العليم أنه لايوجد لديه فرق بين موظفى الشركة من فنىين ومهندسين ومحاسبين فالكل يعمل من أجل الإرتقاء بمستوى الخدمة بالشركة من أجل رفعة مصرنا الحبيبة .

وأكد رئيس مجلس إدارة شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء أنه لن يتهاون مع المقصر وكذالك سيكافأ كل مجتهد يقوم بأداء عمله على أكمل وجه من أجل المساهمة فى الحفاظ على أرواح الزملاء من الفنيين .

وشدد عبد العليم على حسن معاملة العاملين المرضى وتوفير العلاج اللازم لهم ، لافتا الى أن الشركة لا تتوانى فى توفير الرعاية الصحية لجميع العاملين .

وأعلن عبد العليم عن موافقة مجلس إدارة الشركة على صرف مبلغ 660 ألف جنية لإجراء 3 عمليات جراحية خطيرة لثلاثة من العاملين .

حضر الإجتماع المهندس خميس الدسوقى نائب رئيس مجلس الإدارة والمهندس سعيد شحاته رئيس قطاع وسط البحيرة لتوزيع الكهرباء والمهندس أمين بشارة رئيس قطاع السلامة والصحة المهنية والمهندس علاء الطنيخى مدير عام الصيانة والتشغيل بقطاع وسط والشحات رزق ممثلا عن نقابة العاملين بشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء.