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نقطة للتجارة الدولية بالغرفة التجارية بدمياط لفتح آفاق تسويقية جديدة

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نقطة للتجارة الدولية بالغرفة التجارية بدمياط لفتح آفاق تسويقية جديدة نقطة للتجارة الدولية بالغرفة التجارية بدمياط لفتح آفاق تسويقية جديدة
شهد الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط وأحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية اليوم افتتاح نقطة التجارة الدولية بالغرفة التجارية بدمياط، وشارك الحضور فى ندوة بعنوان "نقطة التجارة نافذة دمياط الإلكترونية للأسواق العالمية"، ناقشت الفرص التسويقية العديدة التى تقدمها نقطة التجارة الإلكترونية العالمية بدمياط للصناع والمنتجين بمختلف أنواعهم وخاصة صناعة الأثاث .

ووجه المحافظ الشكر لوزير الصناعة منير فخرى عبد النور على التعاون المثمر والتسهيلات التى تقدمها وزارة الصناعة بفروعها المختلفة لتنمية القطاعات الاقتصادية وتعظيم القيمة الاستثمارية لمشروعات محافظة دمياط.

نقطة التجارة الدولية في دمياط رقم 17 على مستوى


> كما أعرب المحافظ عن سعادته بافتتاح نقطة التجارة الدولية على أرض محافظة دمياط واوضح بأنها رقم 127 على مستوى العالم وال17 على مستوى مصر .
>واشار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه الى أن العالم أصبح الآن قرية صغيرة فى عصر العولمة ما يدعونا لابتكار أساليب غير تقليدية فى مواجهة اقتصاديات السوق العالمي وقواعده التي لا تعترف بالكيانات الصغيرة أو الضعيفة مشيراً إلى توقيت إفتتاح نقطة التجارة العالمية لخدمة صناعة الأثاث والصناعات المكملة بالمحافظة جاء بالتزامن مع إنشاء مدينة دمياط للأثاث كأكبر مركز تكنولوجى وتسويقي عالمي بالمنطقة .

فرش مليون وحدة سكنية بالأثاث الدمياطي


> وأعلن المحافظ عن توقيع عقد فرش المليون وحدة بالمشروع القومى للإسكان الإجتماعى بالأثاث الدمياطى ووضع خطة تفصيلية لقيام الورش الصغيرة بأعمال التجهيز كما أعرب عن مساعيه مع الصندوق الإجتماعى والبنوك المختلفة العاملة بالمشروع لاتاحة أكبر مساحة ممكنة أمام الورش الصغيرة للمشاركة بالمشروع .. كما وعد المحافظ بتلبية مطلب الغرفة التجارية بشأن التأمين الصحي على العمالة غير المنتظمة ووعد بالسعى لطرح الموضوع كمشروع قانون للموافقة عليه

ربط الكتروني بين الوزارات لتوحيد الإجراءات التجارية


>وبدوره قال أحمد الوكيل رئيس إتحاد الغرف التجارية ان هذا الإنجاز يعنى نجاح للبحث العلمي والتطور التقنى والتكنولوجى بشراكة وإتحاد الغرف التجارية من خلال عدة تطبيقات لتكنولوجيا المعلومات خلال مثل هذه المراكز المستحدثة التى تعبر عن نمو وتطور ثقافة التجارة والتسويق.
>و أشار الوكيل إلى أن هناك ربط إلكتروني بين عدداً من الوزارات لتوحيد الإجراءات والمعاملات التجارية وتسهيلها ولابد من مواصلة التقدم والتطوير بما يتناسب مع علم الإدارة والتسوق لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة

وأضاف المهندس محمد الزينى رئيس الغرفة التجارية بدمياط أن نقطة التجارة تعتبر انطلاقة كبرى أمام الورش المنتجة وما يمكن أن يقدمه المشروع من فرص تسويقية ويلبى تطلعات هذه الشريحة العريضة نحو السوق العالمى من خلال القنوات التسويقية العالمية المتعددة التى تبيحها نقطة التجارة الدولية وإتاحة المعارض المختلفة بكل أنحاء العالم فى متناول يد المصنع والمنتج الصغير ، ثم إختتمت الندوة بإهداء درع الغرفة التجارية لمحافظ دمياط وتبادل الدروع .

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مصر 365

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