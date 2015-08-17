استئصال ورم نادر بالقفص الصدرى بمستشفى جامعة المنصورة

نجح فريق طبى مشكل من قسم جراحة الغدد الصماء وقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة فى استئصال غدة نشطة نادرة فى موقع غير موقعها الأصلى، وهذه الغدة تقوم بتكسير العظام أو هشاشتها، وقد عانت المريضة س.ح.ع والتى تبلغ من العمر 43 عامًا وتقيم بمدينة جمصة لمدة سنتين من كسور متكررة بالساقين وتأخر فى التئام الكسور مع هشاشة شديدة بالعظام وقد سبق لهاإاجراء جراحة مرتين بالرقبة لاستئصال الغدة الجار درقية من مكانها الطبيعى بالرقبة، ومع استمرار الأعراض والكسور تم إجراء مسح بالنظائر المشعة للبحث عن أماكن أخرى، ووجدت هذه الغدة بالحيزوم العلوى والأمامى بالقفص الصدرى.إعلان - Ads إعلان - Ads
وقد قام فريق طبى من قسم جراحة القلب والصدر برئاسة الدكتور نور الدين نعمان ود محمد الدميرى ودمحمد سامح ود أمير البسطويسى بفتح صدر المريضة ووجد الورم النادر مختبئًا فى الصدر خلف الشرايين الكبرى وتم استئصاله بنجاح وعرضه للتحليل باثولوجيا وتعد هذه الحالة نادرة جدًا لا تزيد على 1 لكل 1000.