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استئصال ورم نادر بالقفص الصدرى بمستشفى جامعة المنصورة

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استئصال ورم نادر بالقفص الصدرى بمستشفى جامعة المنصورة استئصال ورم نادر بالقفص الصدرى بمستشفى جامعة المنصورة
نجح فريق طبى مشكل من قسم جراحة الغدد الصماء وقسم جراحة القلب والصدر بجامعة المنصورة فى استئصال غدة نشطة نادرة فى موقع غير موقعها الأصلى، وهذه الغدة تقوم بتكسير العظام أو هشاشتها، وقد عانت المريضة س.ح.ع والتى تبلغ من العمر 43 عامًا وتقيم بمدينة جمصة لمدة سنتين من كسور متكررة بالساقين وتأخر فى التئام الكسور مع هشاشة شديدة بالعظام وقد سبق لهاإاجراء جراحة مرتين بالرقبة لاستئصال الغدة الجار درقية من مكانها الطبيعى بالرقبة، ومع استمرار الأعراض والكسور تم إجراء مسح بالنظائر المشعة للبحث عن أماكن أخرى، ووجدت هذه الغدة بالحيزوم العلوى والأمامى بالقفص الصدرى.

وقد قام فريق طبى من قسم جراحة القلب والصدر برئاسة الدكتور نور الدين نعمان ود محمد الدميرى ودمحمد سامح ود أمير البسطويسى بفتح صدر المريضة ووجد الورم النادر مختبئًا فى الصدر خلف الشرايين الكبرى وتم استئصاله بنجاح وعرضه للتحليل باثولوجيا وتعد هذه الحالة نادرة جدًا لا تزيد على 1 لكل 1000.

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مصر 365