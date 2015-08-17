النيابة تستدعى مقدمة بلاغ يتهم توفيق عكاشة بسب رئيس مجلس الوزراء

أمر طارق بهجت، مدير نيابة مصر القديمة، باستدعاء مقدمة بلاغ يتهم الإعلامى توفيق عكاشة بسب وقذف رئيس مجلس الوزراء على قناة الفراعين، بالإضافة إلى تحريات المباحث حول الواقعة.

كانت "أمل.ا"، مواطنة، تقدمت ببلاغ فى قسم شرطة مصر القديمة، واتهمت فيه توفيق عكاشة بأنه يحرض على الدولة عن طريق إلقائه برنامجًا على قناة الفراعين، كما أنه سب المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، على حد اتهام البلاغ، وحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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