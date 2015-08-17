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القبض على المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مباحث ببنى سويف

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القبض على المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مباحث ببنى سويف القبض على المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مباحث ببنى سويف
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف اليوم الاثنين من إلقاء القبض على المتهم بمحاولة اغتيال رئيس مباحث مركز ناصر مطلع العام الحالى.

كانت حملة أمنية مكبرة قد تمكنت من القبض على "محمد.ر" مقيم بندر ناصر شمال محافظة بنى سويف والمتهم بمحاولة اغتيال المقدم هشام جلال، رئيس مباحث ناصر السابق بالطريق الزراعى أثناء عودته من عمله.

وأكد مصدر أمنى لـ"اليوم السابع" أن الأجهزة الأمنية نجحت فى القبض على المتهم والمطلوب أمنيًا فى عدة قضايا أخرى، مشيرًا إلى أنه تم تحرير محضر بالواقعة وجارٍ عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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