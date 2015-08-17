القضاء الإدارى يقضى ببطلان دعوى ضد الوليد بن طلال بشأن أرض توشكى

قضت محكمة القضاء الإدارى الدائرة الثامنة برئاسة المستشار بهاء الدين يحيى زهدى، بعدم قبول الدعوى رقم 48642 لسنة 64 ق المقامة من شحاتة محمد شحاتة وآخرين، ضد الأمير الوليد بن طلال بن عبد العزيز بصفته الممثل القانونى لشركة المملكة للتنمية الزراعية، ورئيس الوزراء بصفته، ووزير الزراعة بصفته، والجهاز المركزى للمحاسبات، بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة، بشأن العقد المبرم بين وزارة الزراعة وشركة المملكة بشأن أرض توشكى.

وكان المدعى الأول قد أقام هذه الدعوى وطالب فى ختامها الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإدارى الصادر بجلسة مجلس الوزراء المنعقدة بتاريخ 12/5/1997، فيما تضمنه من الموافقة على العقد المطعون عليه والذى تضمن بيع كل الأراضى المملوكة للدولة لبيعها للأمير الوليد بن طلال بتوشكى.

كما طالب المدعى ببطلان هذا القرار والعقد لمخالفتة القانون والدستور مع ما يتريب على ذلك من آثار أخصها سحب هذه الأراضى وتوزيعها على شباب الخريجين للقيام بزراعتها وإلزام جهة الإدارة المصروفات والأتعاب على أن ينفذ الحكم بمسودته الأصلية بدون إعلان.



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