القبض على 3 متهمين أثناء محاولتهم سرقة مدرسة بالمحلة

تمكنت قوة من قسم ثان المحلة والمكلف بتأمين كنترول الثانوية العامة بمدرسة طلعت حرب الثانوية العسكرية من القبض على 3 متهمين قاموا بالهجوم على غرف شئون الطلاب بالمدرسة.

وكان أحد المتهمين ويدعى ناجى "شعبان.ا. خ" مقيم بقرية عياش مركز المحلة سبق اتهامة فى قضية سرقة بالاكراة تحمل رقم 14745 لسنة 2009 جنح ثان المحلة باشهار سيف فى وجه امين الشرطة محاولا الاعتداء عليه، مما دفع أمين الشرطة لإشهار سلاحه الميرى وأطلق عليه أحد الأعيرة النارية بقدمه اليسرى وتمكن من القبض عليه.

واستغاث امين الشرطة بضباط مباحث قسم ثان المحلة الذين تمكنوا من القبض على المتهمين الآخرين وهما "احمد .ج. و"مصطفى. ا" .

>وتم نقل المتهم المصاب الى مستشفى المحلة العام تحت الحراسة .

>وتم التحفظ على الاقفال المكسورة والتى تم اتلافها .

>وانتقل العقيد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى بالمحلة وسمنود والرائد محمد صقر رئيس مباحث قسم ثان المحلة .

و تحرر محضر بالواقعة تم إخطار اللواء نبيل عبد الفتاح مدير أمن الغربية وأثني مدير أمن الغربية على مجهود أمين الشرطة ووجه له الشكر وتولت النيابة العامة التحقيق .