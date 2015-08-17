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العثور على جثة فتاة مذبوحة بأسيوط

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العثور على جثة فتاة مذبوحة بأسيوط العثور على جثة فتاة مذبوحة بأسيوط
عثر ضباط مباحث مركز أبو تيج على جثة لفتاة فى العقد الثالث من عمرها، مذبوحة ومقطعة بقربة الزاوية التابعة لمركز أبو تيج.

تلقى اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط إخطاراً من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد بالعثور على جثة مذبوحة ومقطعة وملقاة بجوار حافة إحدى الترع بالقرية، وانتقل فريق من إدارة البحث الجنائى والنيابة العامة لمعاينة الجثة وموقع الجريمة، وتبين من التحريات الأولية أن الفتاة تبلغ من العمر 22 عاما، ومتغيبة من منزلها بقرية الزاوية منذ أسبوع.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وتمكن ضباط البحث الجنائى من إلقاء القبض على بعض الشباب المشتبه بهم وجار بحث ملابسات الحادث.

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مصر 365