وفاة حالتين جديدتين بالإجهاد الحرارى فى أسيوط

أعلن مدير مستشفى أسيوط الرئيسى الدكتور أشرف زين العابدين عن وفاة حالتين جديتين بسبب الإجهاد الحرارى، وإصابة 8 مواطنين أمس الأحد.

وقال زين العابدين، فى التقرير اليومى عن حصيلة الإصابات بالإجهاد الحرارى بمستشفى أسيوط الرئيسى، إن إجمالى الحالات المرضية بالإجهاد الحرارى وصل إلى 324 حالة تم استقبالها بالمستشفى الجامعى بأمراض متنوعة، موضحاً أن حالات الإجهاد الحرارى الثمانية تم تحويل حالتين منهم لإحدى مستشفيات وزارة الصحة، ويجرى حالياً علاج ثلاث حالات أخرى بالمستشفى الجامعى، كما تم خروج ثلاث حالات بعد تحسن حالتهم الصحية.

وكشف عن وفاة حالتين من كبار السن كانا يتلقيان العلاج بالمستشفى الجامعى منذ 12 أغسطس الجارى واللذان كانا محولين من مستشفيات وزارة الصحة فى حالة متدهورة وكانوا يعانون من الإصابة بالإجهاد الحرارى إلا إنهم لم يستجيبوا لكافة المساعى والجهود الطبية التى بذلت لعلاجهم بسبب معاناتهم من اختلال فى وظائف الجسم ناتج من أمراض أخرى ومشاكل صحية فى الكلى والمخ.

وأكد زين العابدين تواصل الاستعداد داخل مستشفيات جامعة أسيوط والتى قررها الدكتور طارق الجمال عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية وتشكيله لفريق عمل برئاسة نائبه الدكتور أسامة فاروق لتنفيذ خطة الطوارئ الموضوعة فى هذا الشأن مع توفير كافة الإمكانيات الطبية والأدوية اللازمة لاستقبال أى عدد من المواطنين المصابين بضربات الشمس.

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