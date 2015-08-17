بالفيديو..أول قبطان مصرية لـ"ست الحسن":عمرى 24 سنة وبحب ندائى باسم "كابتن"

قالت مروة السلحدار، أول قبطانة مصرية ومشاركة فى طاقم السفينة عايدة 4 بحفل افتتاح قناة السويس، إن عمرها 24 سنة وأن دفعتها كانت تضم 1200 طالب كانت هى البنت الوحيدة المتواجدة معهم، لافتة إلى أنها أعقبها فى الدخول للمجال أفارقة كثر.

وأبدت القبطانة المصرية، فى حوارها ببرنامج "ست الحسن" مع الإعلامية شريهان أبو الحسن، المذاع على قناة أون تى فى، اليوم الاثنين، رغبتها فى ندائها باسم كابتن قائلة "بحب الناس يقولوا لى يا كابتن وفى الأكاديمية يتم مناداتنا فيما بعضنا بلفظ كابتن".

وأشارت "مروة" إلى أنها توجهت لقسم الملاحة البحرية لشعورها بأن هذا المجال سيكون مهمًا فى مستقبل مصر فى الفترة المقبلة، خاصة أن الأكاديمية أيضًا ركزت على هذا الجانب، كما أكدت أنها شخصية تحب مجالها وتهوى المغامرة.

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