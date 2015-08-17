بالصور.. ظهور سمكة الحوت القرش المسالمة بالقرب من شواطئ الغردقة

رصد عدد من المصطافين وقائدو اللنشات السياحية وطاقمها والعاملين فى النشاط البحرى بمدينة الغردقة ظهور سمكة الحوت القرش، "الويل شارك" بالقرب من شواطئ جزيرة الجفتون بالغردقة، وذلك للمرة الثالثة له بشواطئ الغردقة.

وأوضح مصدر من محميات البحر الأحمر أن سمكة الحوت القرش التي ظهرت اليوم بشواطئ مدينة الغردقة من فصيلة القروش وأطلق عليها الحوت القرش لكبر حجمها، وهى من الأسماك المسالمة للإنسان والآمنة تماما.

وأضاف المصدر، لـ"اليوم السابع" أنه رغم تصنيف سمكة الحوت القرش ضمن مملكة القروش ألا أنها ليست من المفترسات والدليل على عدم أفتراسها أنها تتغذى على الهائمات البحرية عن طريق سحب كمية كبيرة من المياه غنية بتلك الهائمات وفلترتها من المياه.

وتابع المصدر أن تلك السمكة تعد من الكائنات المهاجرة حيث تأتى إلى البحر الأحمر. من المحيطات بحثا عن الغذاء مؤكدا على أن السياح عند مشاهدتهم للحوت القرش يقومون بالتقاط الصور واللعب معه.

وأشار المصدر أن هناك دول كثيرة تقيم على ظهور تلك الحيوانات كيان للسياحة البيئية، مشيرا أننا هنا في البحر الأحمر نحتاج لوضع إدارة للأخطاء البيئية بالبحر الأحمر وانتهاكات تلك الكائنات.

وكشف المصدر لـ"اليوم السابع" أن هناك دول تستغل ظهور تلك الحيوانات فى السياحة البيئية المتقدمة مثل أستراليا داعيا المسئولين لاستغلال ظهورها فى السياحة البيئية بالبحر الأحمر ومحاربة صيدها ومطاردتها.

ومن جانبه أعلن باحث بيئى متخصص فى الكائنات البحرية أن ظهور هذا الكائن فى بيئة البحر الأحمر دليل على أن الحياة البحرية بالبحر الأحمر ملائمة لوجوده وغنية بالهائمات البحرية التى تغذى عليها.

كما أوضح الباحث البيئى لـ"اليوم السابع" أن كائن الحوت القرش على قائمة الكائنات المهددة بالانقراض في العالم موضحا أنه يبلغ طولها ما بين 7 إلى 12 مترا.



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