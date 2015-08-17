صحفيون يتظاهرون على سلالم النقابة احتجاجا على احتجاز مصور جريدة التحرير

نظم العشرات من الصحفيين مساء اليوم، الاثنين، وقفه احتجاجية على سلالم نقابة الصحفيين بوسط القاهرة، تنديدا بحبس المصور الصحفى أحمد رمضان بجريدة التحرير؛ عقب القبض عليه أمس أثناء محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى بأكاديمية الشرطة.

وردد المشاركون فى الوقفة العديد من الهتافات منها "إخواتنا المعتقلين، هاتوا إخواتنا من الزانزين، الحرية لرمضان، الحرية لشوكان، وادى حال الصحفيين لمحبوسين لمقتولين، الحرية الحرية للصحفيين الصحافة ليست تهمة" وهتافات مناهضة لوزارة الداخلية، رافعين صورا للصحفى أحمد رمضان .



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